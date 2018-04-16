По омскому метромосту хотят пустить обычный трамвай
Окончательное решение о судьбе метро в Омске региональное правительство примет в 2018 году. Вопросом сейчас занимается рабочая группа, заявил ТАСС врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Окончательное решение о судьбе метро в Омске региональное правительство примет в 2018 году. Вопросом сейчас занимается рабочая группа, заявил ТАСС врио губернатора Омской области Александр Бурков.
«Три проходки и метромост, которые есть, мы можем использовать технически, к примеру, для скоростного трамвая или для обычного трамвая. Сейчас создана рабочая группа — специалисты решают, как лучше поступить. <… > Задача стоит в этом году окончательно принять решение, что с имеющимися объектами делать и двигаться в направлении его реализации», — цитирует Буркова информагентство.
На сегодняшний день построен лишь двухуровневый метромост, единственная станция «Библиотека Пушкина» и около 7,5 км путей. На строительство первого участка ушло порядка 20 млрд рублей, при этом он готов на 35,9%.
Сейчас также идет консервация одного из тоннелей метро в промышленном квартале города. Александр Бурков отметил как очевидный факт, что метро туда не дойдет никогда — на это попросту не будет денег.
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