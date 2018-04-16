На Крымском мосту начали проверять систему управления движением

Система обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от Таманского полуострова через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму.

«АСУДД Крымского моста уникальна: инновационные технологии и оборудование для ее создания специально разработаны с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив. Программное обеспечение разработано российскими специалистами. Благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки», — рассказал представитель компании-разработчика автоматизированной системы на Крымском мосту Евгений Саватеев.

В инфоцентре отметили, что в автоматизированной системе управления дорожным движением слаженно работают несколько интегрированных подсистем. В частности, — мониторинг параметров транспортных потоков включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы. Они осуществляют сбор данных по интервалу движения и классификации транспортных средств, средней скорость потока, интенсивности движения, загруженности полос. Данные мониторинга необходимы для расчета и выбора программы управления дорожным движением.

«За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения. Автоматические метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна. Они заблаговременно предупредят службы эксплуатации моста и участников дорожного движения об опасных явлениях на дороге — таких как изморозь, лед, туман, сильный ветер, мокрое или заснеженное дорожное покрытие.

На основании полученных данных о транспортных потоках, погоде и прочих дорожных условиях система определит оптимальную программу управления движением. Алгоритмы гибкого регулирования позволят оперативно изменять программу в зависимости от актуальной информации о движении на Крымском мосту, например, определять рекомендованную скорость движения, в том числе по отдельным полосам, и эффективно управлять транспортными потоками.

«Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и специальных знаков, — пояснил Саватеев. — Например, в случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Указания на знаках переменной информации по мере движения помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения. Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это позволит выбрать оптимальный и безопасный режим движения».

Система также проконтролирует дорожное движение не только непосредственно на Крымском мосту, но и на автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи. Управлять АСУДД будет Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове. Первые месяцы после открытия движения по новой трассе по мосту в Крым АСУДД будет находиться в опытной эксплуатации, во время которой специалистам предстоит полностью отработать взаимодействие всех подсистем.

Архитектура АСУДД объединяет все подсистемы в единый организм, в котором функции и возможности сбора и обработки информации, контроля и управления транспортными потоками эффективно взаимодействуют.

При проектировании системы особое внимание было уделено ее безопасности в целом и каждой подсистемы в отдельности, и разработчикам удалось обеспечить возможность автономной работы комплексов периферийного оборудования.