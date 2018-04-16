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12:19 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи к ЧМ-2018 установят дополнительные посты для защиты от подтоплений

Такое поручение дала правительственная комиссия по предупреждению ЧС.

Источник: Кубань 24

В период паводков особое внимание уделят субъектам, принимающим матчи ЧМ-2018. По словам экспертов, жесткий контроль необходимо установить в городах, которые находятся в непосредственной близости от крупных водоемов и после окончания паводка не застрахованных от подтоплений во время летних ливней.

В них Росгидромет откроет пункты государственной наблюдательной сети и временные гидрологические посты, которые будут следить за состоянием морей, рек, озер. Чтобы оценить потенциальный масштаб паводка, специалисты проведут наземные и авиационные обследования водных объектов, дополнительные снегосъемки и измерят высоту покрова и его плотность, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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