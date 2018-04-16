В Сочи к ЧМ-2018 установят дополнительные посты для защиты от подтоплений

Источник: Кубань 24

В период паводков особое внимание уделят субъектам, принимающим матчи ЧМ-2018. По словам экспертов, жесткий контроль необходимо установить в городах, которые находятся в непосредственной близости от крупных водоемов и после окончания паводка не застрахованных от подтоплений во время летних ливней.

В них Росгидромет откроет пункты государственной наблюдательной сети и временные гидрологические посты, которые будут следить за состоянием морей, рек, озер. Чтобы оценить потенциальный масштаб паводка, специалисты проведут наземные и авиационные обследования водных объектов, дополнительные снегосъемки и измерят высоту покрова и его плотность, сообщают «Известия».