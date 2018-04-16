В Калининградской области создали 20 особо охраняемых природных территорий

Источник: Калининград.Ru

В настоящее время администрации девяти муниципальных образований при взаимодействии с министерством присвоили статус особо охраняемых природных территорий 20 городским и поселковым паркам культуры и отдыха, — сказал глава Минприроды Олег Ступин.

К созданию ООПТ власти приступили в 2017 году. Эту работу провели в Багратионовском, Ладушкинском, Озёрском, Полесском, Светловском, Славском, Правдинском и Черняховском округах. В Зеленоградском округе охранный статус получили пять парков.

Самой первой особо охраняемой природной территорией стала рекреационная зона в посёлке Владимирово Багратионовского района. Её площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. А одним из крупнейших ООПТ (193 тысячи квадратных метров) является парк «Холмогоровский».

Цель создания особо охраняемых природных территорий — сохранить и восстановить природный комплекс, имеющий эстетическое и экологическое значение для местных жителей. Присвоение такого статуса рекреационным зонам (паркам, скверам и зелёным зонам) позволит защитить их от индивидуальной жилой застройки. Учитывая важность создания ООПТ для региона, ведомство продолжит эту работу и в 2018 году, — заключил Ступин.

Отметим, что региональные власти призвали администрацию Калининграда активизировать работу по созданию ООПТ в городе. В частности, губернатор Антон Алиханов привёл в пример Макс-Ашманн-парк, где на северной части рекреационной зоны появились дома.