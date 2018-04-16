В Калининградской области создали 20 особо охраняемых природных территорий
В регионе создали 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В регионе создали 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В настоящее время администрации девяти муниципальных образований при взаимодействии с министерством присвоили статус особо охраняемых природных территорий 20 городским и поселковым паркам культуры и отдыха, — сказал глава Минприроды Олег Ступин.
К созданию ООПТ власти приступили в 2017 году. Эту работу провели в Багратионовском, Ладушкинском, Озёрском, Полесском, Светловском, Славском, Правдинском и Черняховском округах. В Зеленоградском округе охранный статус получили пять парков.
Самой первой особо охраняемой природной территорией стала рекреационная зона в посёлке Владимирово Багратионовского района. Её площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. А одним из крупнейших ООПТ (193 тысячи квадратных метров) является парк «Холмогоровский».
Цель создания особо охраняемых природных территорий — сохранить и восстановить природный комплекс, имеющий эстетическое и экологическое значение для местных жителей. Присвоение такого статуса рекреационным зонам (паркам, скверам и зелёным зонам) позволит защитить их от индивидуальной жилой застройки. Учитывая важность создания ООПТ для региона, ведомство продолжит эту работу и в 2018 году, — заключил Ступин.
Отметим, что региональные власти призвали администрацию Калининграда активизировать работу по созданию ООПТ в городе. В частности, губернатор Антон Алиханов привёл в пример
«Там очень много вопросов, и нам нужно весь парк поставить на учёт, определить границы, чтобы прекратить эту ползучую деятельность наших застройщиков и местных кудесников юридических по тому, чтобы эти парки сокращать», — подчеркнул глава региона.
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