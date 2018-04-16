Власти окажут помощь семье с четырьмя новорожденными

И.о. министра здравоохранения Елена Аксенова доложила врио губернатора на оперативном совещании 16 апреля, что состояние мамы и четверых малышей, родившихся 13 апреля, удовлетворительное, они находятся под интенсивным наблюдением.
Глава региона сказал: «Поздравляю родителей, бабушек и дедушек, потому что очень радостное событие. С другой стороны, мы понимаем, какой ворох забот сейчас свалится на молодую семью». Глава области поручил врио заместителя губернатора Сергею Нелюбову совместно с мэрией Новосибирска оказать все возможные меры поддержки.
«Переговорите, какая помощь еще требуется. И, безусловно, мы сделаем все, что необходимо», — подчеркнул глава области Андрей Травников. Также он обратил внимание на необходимость организационного сопровождения молодой семьи, которое потребуется для оформления необходимых документов.
Напомним, 32-летняя Марина Стеклова родила мальчика и трех девочек. Мальчик появился на свет вторым по счету и самым крупным. «Имена детишкам пока не придумали», — сообщила VN.ru многодетная мама.
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