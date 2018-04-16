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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

«Крымская волна» приняла первых пассажиров

В Крыму открылся новый терминал Международного аэропорта «Симферополь».

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Открытия этого знакового объекта крымчане ждали ближе к лету. Новость о том, что первые пассажиры войдут в новый терминал Международного аэропорта «Симферополь» уже 16 апреля стало известно лишь за пару дней и, стоит признать, было приятной неожиданностью.

К 7 утра здесь уже была масса народу. Конечно, в основном, персонал аэропорта. Надо было закончить последние приготовления, — натереть до блеска все, что хотя бы в теории могло бы блестеть. По периметру изогнутого силуэта «крымской волны» бегали многочисленные журналисты в поисках выгодного ракурса. На парковках сразу появились первые полсотни автомобилей, а у входов в терминал — таксисты.

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— Как вам новые локации?

— Парковка большая, все указатели понятные, — делится таксист Алексей. — Уверен, работать здесь будет приятно. Правда, не все сразу поймут, как сюда подъехать, развязки ведь еще не достроили. Но я, например, заранее на сайте аэропорта посмотрел схему подъезда к терминалу, у меня проблем не возникло.

Чуть позже подтянулись и те, кто встречал тех самых первых пассажиров — в 8.10 Боинг 737, вылетевший из Москвы, уже сел в Симферополе. Первыми в зал вышли Светлана Коврижина с маленькой дочкой Агатой.

— Мы даже не ожидали, что прилетим сразу в новый терминал, — с улыбкой призналась Светлана, принимая букет цветов от главы Крыма Сергея Аксенова. — Мы с дочкой и мужем прилетели в Симферополь из Москвы, хотя сами мы из Башкирии. Но супруг сейчас работает в Крыму, поэтому мы здесь.

— Терминал вам нравится?

— Он просто космический! — развела руками женщина.

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С этим нельзя было поспорить. Здесь и правда было все по-настоящему космическим. Первых пассажиров встречали трансформеры на гироскутерах, трехметровые косплеи, живые скульптуры, настоящие роботы, которые общались с людьми, пели, танцевали и даже предлагали сфотографироваться, высылая затем совместный снимок на почту всем желающим.

Еще одна приятная новость, — теперь на выходе из терминала людей не будут перехватывать местные бомбилы с криками: «Ялта, Алушта, не дорого!». На выходе появились официальные точки, где вы сможете заказать такси, оплатив свое путешествие по фиксированному тарифу банковской картой.

«Комсомолка» заметила в заде и российских актеров, а именно Анастасию Микульчину, сыгравшую роли в фильмах «Сонька Золотая Ручка», «А зори здесь тихие», сериале «Менталист» и многих других картинах.

— Сегодня я вылетаю в Москву, а оттуда уже дальше на съемки. Я знала, что полечу из нового терминала, — улыбается Анастасия.

Тем временем стойки регистрации уже были забиты. Люди наперегонки сдавали чемоданы, а в перерывах делали селфи в специальных фотозонах.

— Благодаря самоотверженной работе подрядчиков и коллектива Международного аэропорта «Симферополь» получилось запустить терминал в кратчайшие сроки, — заявил глава Крыма Сергей Аксенов. — Спасибо вам. Наверное, это единственный объект, который был построен без сучка, без задоринки. Этим объектом будет гордиться весь Крым, несомненно!

Всех волновал вопрос, а как же будет использоваться здание старого терминала? Пока этот вопрос прорабатывается. Возможно, уже вскоре оно станет главным столичным автовокзалом.

— Территория старого аэропорта не будет простаивать, — убежден генеральный директор Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. — Мы сейчас разрабатываем коммерческую концепцию его использования, также мы снимаем с повестки дня вопросы по зданию автовокзала. Уже летом мы будем готовы представить готовую концепцию использования здания.

Но это в будущем, а пока все наслаждаются совершенно новым, современным и удивительным зданием — симферопольской «крымской волной», которая уже вовсю готова принять жителей и гостей полуострова.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ.

«Комсомолка» вместе с первыми пассажирами изучила новые площади, по праву уже ставшие уникальными.

— Беспрецедентные инвестиции. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала.

— За первые 6 месяцев строительства было залито 100 тысяч м3 бетона — это в пять раз больше, чем использовано для фундамента и ствола Останкинской телебашни.

— Чтобы уплотнить грунт под зданием, ученые Московского государственного строительного университета разработали специальную методику трамбовки. Строители сняли верхний слой грунта — а это более 300 000 м3 — и получили котлован глубиной 10 метров. Дно котлована утрамбовали еще на пять метров в глубину. Затем перемещенный грунт вернули и послойно уплотнили. Каток «стелил» грунт слой за слоем по 20 сантиметров — это была кропотливая, почти ювелирная работа для обеспечения максимальной стабильности здания.

— На первом этаже аэровокзального комплекса размещена «зеленая стена» площадью около 1600 м. Конструкция является самой большой в Европе стеной из растений, размещенной внутри здания. «Зеленая стена» длиной более 100 метров и высотой 15 метров сопоставима по размерам с главным фасадом здания Правительства Республики Крым. Стена состоит из живой и искусственной частей. Высота живой части — 5 метров, искусственной — 10 метров.

— На привокзальной площади нового терминала размещен ландшафтный парк площадью 11 гектаров — это на 1 гектар больше чем Александровский сад у стен московского Кремля и на 2 гектара меньше, чем парк «Зарядье».

— Всего на объекте смонтировано 7 тысяч тонн металлоконструкций. Это лишь на 300 тонн меньше, чем количество металла, использованного для строительства Эйфелевой башни.

— Для организации бесперебойного строительного процесса, генеральный подрядчик построил в Симферополе собственный бетонный узел, производящий горячую бетонную смесь. Это позволило добиться максимального качества конструкции при работах в сложный зимний период.

— Неповторимый, изогнутый силуэт «крымской волны» удалось воссоздать благодаря 136 уникальным криволинейным колоннам высотой до 35 метров.

— 78 чемоданов в минуту Багажная система включает в себя 52 стойки регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа (в том числе одну карусель повышенной вместимости для обслуживания широкофюзеляжных воздушных судов), оборудование для зоны комплектации и обработки багажа. Багажная система позволяет обрабатывать до 4800 единиц багажа в час или 13 чемоданов за 10 секунд. Это позволит сотрудникам аэропорта одновременно вести загрузку до 25 рейсов, что особенно важно летом, когда аэропорт обслуживает свыше 200 рейсов в сутки.

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