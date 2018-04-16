Ташкентский юридический университет примет без экзаменов учащихся колледжей
После окончания обучения в вузе студент должен будет отработать непрерывно в течение трех лет согласно распределению.
После окончания обучения в вузе студент должен будет отработать непрерывно в течение трех лет согласно распределению.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет, начиная с 2020/2021 учебного года, начнет принимать выпускников юридических колледжей при Минюсте без вступительных тестовых экзаменов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Главное — после окончания обучения в вузе студент должен будет отработать непрерывно в течение трех лет согласно распределению.
В связи с этими нововведениями изменится и порядок приема в юридические колледжи. Так, теперь он будет осуществляться на конкурсной основе по квотам, определяемым Минюстом, с учетом потребностей каждого региона в определенных профессиях.
На данный момент в перечень необходимых специальностей, по которым будут обучать в колледжах, попали: юрист по государственным услугам, юрист по кадровым вопросам, юрист в аграрном секторе, юрист по договорным вопросам, юрист по нотариату, юрист по адвокатуре и юрист по исполнительному производству.
Университет также намерен открыть ряд новых направлений в магистратуре. Среди них — «Право и Бизнес», «Право и Информационные технологии», «Финансово-правовой мониторинг» и другие.
Отметим, что сегодня вуз готовит бакалавров по пяти направлениям, а магистров — по десяти. В бакалавриате срок обучения составляет 4 года, в магистратуре — 2 года.
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