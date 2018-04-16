Ташкентский юридический университет примет без экзаменов учащихся колледжей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет, начиная с 2020/2021 учебного года, начнет принимать выпускников юридических колледжей при Минюсте без вступительных тестовых экзаменов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

При этом учащийся должен будет пройти индивидуальное собеседование, затем его примут по специальной трехгодичной программе подготовки бакалавров.

Главное — после окончания обучения в вузе студент должен будет отработать непрерывно в течение трех лет согласно распределению.

В связи с этими нововведениями изменится и порядок приема в юридические колледжи. Так, теперь он будет осуществляться на конкурсной основе по квотам, определяемым Минюстом, с учетом потребностей каждого региона в определенных профессиях.

На данный момент в перечень необходимых специальностей, по которым будут обучать в колледжах, попали: юрист по государственным услугам, юрист по кадровым вопросам, юрист в аграрном секторе, юрист по договорным вопросам, юрист по нотариату, юрист по адвокатуре и юрист по исполнительному производству.

Кроме того, ТГЮУ, уже начиная с нового учебного года, будет принимать студентов на магистратуру без тестовых экзаменов. Взамен появится письменный экзамен. В этом случае обучение продлится один год. Для удовлетворения спроса квота приема студентов в магистратуру по контракту будет увеличена на 150 человек.

Университет также намерен открыть ряд новых направлений в магистратуре. Среди них — «Право и Бизнес», «Право и Информационные технологии», «Финансово-правовой мониторинг» и другие.