Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:50 (мск), источник: Sputnik

Ташкентский юридический университет примет без экзаменов учащихся колледжей

После окончания обучения в вузе студент должен будет отработать непрерывно в течение трех лет согласно распределению.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет, начиная с 2020/2021 учебного года, начнет принимать выпускников юридических колледжей при Минюсте без вступительных тестовых экзаменов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

При этом учащийся должен будет пройти индивидуальное собеседование, затем его примут по специальной трехгодичной программе подготовки бакалавров.

Главное — после окончания обучения в вузе студент должен будет отработать непрерывно в течение трех лет согласно распределению.

В связи с этими нововведениями изменится и порядок приема в юридические колледжи. Так, теперь он будет осуществляться на конкурсной основе по квотам, определяемым Минюстом, с учетом потребностей каждого региона в определенных профессиях.

На данный момент в перечень необходимых специальностей, по которым будут обучать в колледжах, попали: юрист по государственным услугам, юрист по кадровым вопросам, юрист в аграрном секторе, юрист по договорным вопросам, юрист по нотариату, юрист по адвокатуре и юрист по исполнительному производству.

Кроме того, ТГЮУ, уже начиная с нового учебного года, будет принимать студентов на магистратуру без тестовых экзаменов. Взамен появится письменный экзамен. В этом случае обучение продлится один год. Для удовлетворения спроса квота приема студентов в магистратуру по контракту будет увеличена на 150 человек.

Университет также намерен открыть ряд новых направлений в магистратуре. Среди них — «Право и Бизнес», «Право и Информационные технологии», «Финансово-правовой мониторинг» и другие.

Отметим, что сегодня вуз готовит бакалавров по пяти направлениям, а магистров — по десяти. В бакалавриате срок обучения составляет 4 года, в магистратуре — 2 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
Дина Рубина: чего греха таить, я ташкентский человек, но это не мой Ташкент
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Прокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь