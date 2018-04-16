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10:50 (мск), источник: dostup1.ru

По Челябинску будет курсировать музыкальный трамвай

Его украсит фрагмент партитуры скрипичного концерта «Весна» Антонио Вивальди и портреты известных челябинских музыкантов и деятелей искусства.

В среду, 18 апреля, на улицах Челябинска появится новая городская достопримечательность — музыкальный трамвай; он будет курсировать через самые густоначеленные районы города и создавать у горожан хорошее настроение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

Из общего потока транспорта трамвай выделит оформление — его украсит фрагмент партитуры скрипичного концерта «Весна» Антонио Вивальди и портреты известных челябинских музыкантов и деятелей искусства. Это дирижеры Адик Абдурахманов (филармонический оркестр «Классика»), Виктор Лебедев (оркестр народных инструментов «Малахит»), Игорь Ежов (Уральский духовой оркестр), джазмены Игорь Бурко, Валерий Сундарев, Станислав Бережнов и Георгий Анохин, органист Владимир Хомяков, хормейстер Челябинского камерного хора Ольга Селезнева, основатель Государственного ансамбля танца «Урал» Владимир Карачинцев, Олег Митяев, а также другие музыканты, прославившие Челябинск за пределами региона.

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