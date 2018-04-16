На Радоницу к кладбищу на Балтийском шоссе запустят специальный маршрут

Автобус «Калининград-ГорТранса» будет ходить от Южного вокзала с 8:00 до 20:00. Кроме того, маршрут № 65 «ул. Лужская — СК “Янтарный”» продлят до остановки «Силикатный завод».

В пресс-службе добавили, что на территориях, прилегающих к кладбищам на проспекте Мира, Балтийском шоссе, со стороны завода «Силикатстром» и в районе посёлка Сазоновки установят биотуалетные кабинки.