На Радоницу к кладбищу на Балтийском шоссе запустят специальный маршрут
На Радоницу, 17 апреля, будет работать временный маршрут общественного транспорта до кладбища на Балтийском шоссе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На Радоницу, 17 апреля, будет работать временный маршрут общественного транспорта до кладбища на Балтийском шоссе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Автобус «Калининград-ГорТранса» будет ходить от Южного вокзала с 8:00 до 20:00. Кроме того, маршрут № 65 «ул. Лужская — СК “Янтарный”» продлят до остановки «Силикатный завод».
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