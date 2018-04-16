Школьный гардероб подвергается переоценке

Источник: РИА "Новости"

В Госдуме потребовали заблокировать группы в соцсетях, где призывают к травле и избиению школьников из-за одежды. Алена Аршинова из парламентского комитета по образованию обратилась с таким запросом к главе Роскомнадзора Александру Жарову. За что нападают на школьников? Об этом — Татьяна Гомозова.

Прошлым летом в столичном парке им. Горького молодого человека забили насмерть — нападавшим не понравилась его шляпа. В феврале в Санкт-Петербурге из-за одежды напали на 13-летнюю девочку. В начале апреля мальчик из Нижнего Новгорода оказался в больнице, потому что носил камуфлированные штаны.

Обычай «спрашивать за шмот» восходит к агрессивным субкультурам, участники которых узнают друг друга по условной униформе.

Например, российские скинхеды долго считали «своим» камуфляж, а околофутбольные хулиганы исторически предпочитают кроссовки New Balance и куртки Stone Island. Видя человека, одетого в тот же бренд, они хотят уточнить, по какому, собственно, праву. В лучшем случае вещь просто отнимут.

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В последние годы в России появились еще и так называемые «модники», которых объединяет стремление носить дорогие марки. Часть из них пересекается с фанатскими брендами. Куртка, например, может стоить €1,5 тыс., но поддельные вещи носить нельзя, говорит студент одного из московских вузов Максим Емельянов: «Вопросы может вызвать качество самой одежды. Например, если речь идет о подделке, то на футболке может быть какой-то принт, выполненный недостаточно правильно, как в оригинале, и тогда ее владельца могут попросить “пояснить за шмот”. В этом случае можно говорить о своеобразной ненависти к показушности, к тому, что человек пытается прикинуться тем, кем не является».

А еще существуют и те, кто с идеологией, в общем-то, не определился, но «неправильно» одетые подростки его раздражают.

Так что человеку в брендовой одежде могут не только предъявить: «За кого гоняешь?», то есть какую группировку поддерживаешь, но и просто спросить, зачем это он так оделся.

Вся это сильно осложняет жизнь подросткам — правила не такие уж четкие и постоянно меняются. Некоторые считают, что за подвернутые джинсы — так называемые «подвороты» — уже не бьют, другие говорят, что это неправда. Многие вообще о проблеме со «шмотом» узнали из интернета.

В соцсетях наряду с пабликами агрессивно настроенных подростков, есть и такие, где молодежь просто обсуждает, какая одежда модная, а какая представляет собой так называемый «зашквар», который носить не стоит. Молодежные видеоблогеры тоже дают полезные советы. Так, самый популярный ролик о «шмоте» посмотрели почти 2 млн раз.

У блогера Максима Ногих такой выпуск собрал 500 тыс. просмотров. Он следит за темой несколько лет и считает, что нападения имеют все меньше отношения к «пояснению за шмот» в чистом виде:

Такое, мне кажется, всегда было. Люди, которые постоянно до кого-то докапываются, есть везде. Сейчас, наверное, из интернета они узнали о том, что можно «за шмот» спросить. Но сейчас громкие случаи единичны, потому что если раньше, например, в 2016 году, мне каждую неделю писали о подобных прецедентах, то теперь, может быть, раз в месяц.