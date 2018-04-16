Экс-тренер ХК «Зоркий» Андрей Рушкин возглавил ХК «Байкал-Энергия»

Руководство иркутской «Байкал-Энергии» наконец определилось с кандидатурой нового главного тренера. В следующем сезоне к новым победам и медалям бело-синих поведет 48-летний специалист Андрей Рушкин. Наставник знаменит своей работой в красногорском «Зорком». Сначала он тренировал дублирующий состав, а затем и основной. Кстати, подмосковную команду Андрей Рушкин приводил к медалям чемпионата Росии и Кубка мира.

— На вакантную должность главного тренера мы рассматривали несколько кандидатур, — цитирует директора «Байкал-Энергии» Василия Донских пресс-служба клуба. — С Андреем Рушкиным переговоры велись неделю. Перед тем, как подписать контракт он поинтересовался состоянием нашей тренировочной базы и сохранившимся составом команды. При этом обсуждение личных условий контракта специалиста заняло не более двух минут.