Экс-тренер ХК «Зоркий» Андрей Рушкин возглавил ХК «Байкал-Энергия»
Андрей Рушкин уже подписал контракт с «Байкал-Энергией».
Андрей Рушкин уже подписал контракт с «Байкал-Энергией».
Руководство иркутской «Байкал-Энергии» наконец определилось с кандидатурой нового главного тренера. В следующем сезоне к новым победам и медалям
— На вакантную должность главного тренера мы рассматривали несколько кандидатур, — цитирует директора «Байкал-Энергии» Василия Донских
Добавим, что в ближайшее время станет известен и помощник Андрея Рушкина. С кандидатурой старшего тренера руководство нашей команды пока определяется.
СПРАВКА «КП».
Андрей РУШКИН.
Родился 8 февраля 1970 года в Ульяновске, мастер спорта международного класса.
Играл за команды:
1987−1990 «Черемшан» Дмитровоград.
1990−1992 «Волга» Ульяновск.
1992−1993 «Кунгельв», Швеция.
1993−1994 «Хёйден» Гетеборг, Швеция.
1994−1995 «Кунгельв», Швеция.
1995−2001 «Волга» Ульяновск.
2001−2002 «Зоркий» Красногорск.
2002 «Североникель» Мончегорск.
2003 «Север» Северодвинск.
2003−2004 «Симбирск» Ульяновск.
Тренерская карьера:
2005−2009 «Зоркий-2» (старший тренер).
2009−2014 «Зоркий» (тренер).
2014−2015 «Зоркий» (главный тренер).
Достижения в роли тренера:
2006, 2007: Чемпион России среди юношей («Зоркий-2»).
2008: Чемпион России (Первая лига) («Зоркий-2»).
2006. 2007: Обладатель Кубка мира среди молодежных команд («Зоркий-2»).
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниров в составе сборной России.
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