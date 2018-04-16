Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Что будет, если «закончились права»
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-тренер ХК «Зоркий» Андрей Рушкин возглавил ХК «Байкал-Энергия»

Андрей Рушкин уже подписал контракт с «Байкал-Энергией».

Источник: Комсомольская правда

Руководство иркутской «Байкал-Энергии» наконец определилось с кандидатурой нового главного тренера. В следующем сезоне к новым победам и медалям бело-синих поведет 48-летний специалист Андрей Рушкин. Наставник знаменит своей работой в красногорском «Зорком». Сначала он тренировал дублирующий состав, а затем и основной. Кстати, подмосковную команду Андрей Рушкин приводил к медалям чемпионата Росии и Кубка мира.

— На вакантную должность главного тренера мы рассматривали несколько кандидатур, — цитирует директора «Байкал-Энергии» Василия Донских пресс-служба клуба. — С Андреем Рушкиным переговоры велись неделю. Перед тем, как подписать контракт он поинтересовался состоянием нашей тренировочной базы и сохранившимся составом команды. При этом обсуждение личных условий контракта специалиста заняло не более двух минут.

Кстати, к комплектованию команды на новый сезон и к тренировкам новый наставник уже приступил. Сразу после подписания контракта Андрея Рушкина представили команде на общем собрании. Там же было объявлено, что подготовку к следующему сезону бело-синие начнут в начале июля. Ну, а чтобы игроки подошли к первому летнему сбору в хорошей физической форме, каждый хоккеист получит на время отпуска индивидуальные задания.

Добавим, что в ближайшее время станет известен и помощник Андрея Рушкина. С кандидатурой старшего тренера руководство нашей команды пока определяется.

СПРАВКА «КП».

Андрей РУШКИН.

Родился 8 февраля 1970 года в Ульяновске, мастер спорта международного класса.

Играл за команды:

1987−1990 «Черемшан» Дмитровоград.

1990−1992 «Волга» Ульяновск.

1992−1993 «Кунгельв», Швеция.

1993−1994 «Хёйден» Гетеборг, Швеция.

1994−1995 «Кунгельв», Швеция.

1995−2001 «Волга» Ульяновск.

2001−2002 «Зоркий» Красногорск.

2002 «Североникель» Мончегорск.

2003 «Север» Северодвинск.

2003−2004 «Симбирск» Ульяновск.

Тренерская карьера:

2005−2009 «Зоркий-2» (старший тренер).

2009−2014 «Зоркий» (тренер).

2014−2015 «Зоркий» (главный тренер).

Достижения в роли тренера:

2006, 2007: Чемпион России среди юношей («Зоркий-2»).

2008: Чемпион России (Первая лига) («Зоркий-2»).

2006. 2007: Обладатель Кубка мира среди молодежных команд («Зоркий-2»).

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниров в составе сборной России.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Учениц, которые устроили стрельбу в курганской школе, вернули в класс
В Нальчике загорелся главный городской рынок
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь