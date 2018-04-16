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17:15 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 апреля в четырех районах Казани не будет света

Отключение электричества запланировано в Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском и Советском районах.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 16 апреля). 17 апреля в четырех районах Казани планируется отключение электричества.

С 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе не будет электричества по адресу: ул. С. Сайдашева, 30.

С 9.00 до 17.00 свет отключат по ул. Сайдашева, 15, 19, 34, 36; ул. Яшьляр, 7 Вахитовского района.

С 10.00 до 13.00 запланировано отключение света по следующим адресам Вахитовского района: ул. Нариманова, 70, ул. Парижской Коммуны, 35, ул. Татарстан, 40, 52.

С 13.00 до 17.00 временно не будет электричества в Вахитовском районе по ул. Петербургская, 76, 80, 84.

С 8.30 до 17.00 отключение коснется жителей домов по ул. Осиновская Кировского района.

С 8.30 до 17.00 в Ново-Савиновском районе без света останутся жители домов по ул. Гагарина, 20, 20а, 22, пр. Ибрагимова, 19.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе света не будет в поселке Новая Сосновка по адресам: ул. Вишневая, 1−20, 123−129; ул. Лесная, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 17б; ул. Машиностроителей, 22, 27б, 24а, 27; ул. Пионерская, 77, 22; ул. Сливовая, 1−17, 2−28; ул. Спортивная, 1−29, 2−24; ул. Якты, 7−67; в поселке Константиновка по адресам: ул. Мира, 15−27, ул. Строителей, ул. Татарстан, ул. Тукаевская.

Отключение связано с плановым выводом в ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает «Сетевая компания».

Полный график отключения света на текущую неделю опубликован в специальном разделе на портале KZN.RU.

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