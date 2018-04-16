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11:00 (мск), источник: Publika.md

Названа основная причина смертей в Молдове

Сердечно-сосудистые заболевания были в прошлом году основной причиной смертности в Молдове. Ее уровень превысил 58 процентов.

Источник: Publika.md

По данным Национального центра менеджмента в сфере здравоохранения, это на два процентных пункта больше, чем годом ранее.

Уровень смертности от цереброваскулярных расстройств превысил 56% больных, от острой ишемической кардиопатии — более 50%. Почти 10% смертей были вызваны гипертонической кардиопатией и высоким кровяным давлением. Восемь с половиной процентов пациентов скончались от острого инфаркта миокарда.

Еще одна распространенная причина смертности — опухоли. От них в 2017 году скончались более 16 процентов пациентов.

Заболевания органов пищеварения вызвали почти 8,5 процетов смертей.

Среди причин смертности также — пневмании и инфекционные заболевания.

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