Названа основная причина смертей в Молдове

По данным Национального центра менеджмента в сфере здравоохранения, это на два процентных пункта больше, чем годом ранее.
Уровень смертности от цереброваскулярных расстройств превысил 56% больных, от острой ишемической кардиопатии — более 50%. Почти 10% смертей были вызваны гипертонической кардиопатией и высоким кровяным давлением. Восемь с половиной процентов пациентов скончались от острого инфаркта миокарда.
Заболевания органов пищеварения вызвали почти 8,5 процетов смертей.
Среди причин смертности также — пневмании и инфекционные заболевания.
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