Названа основная причина смертей в Молдове

Источник: Publika.md

По данным Национального центра менеджмента в сфере здравоохранения, это на два процентных пункта больше, чем годом ранее.

Уровень смертности от цереброваскулярных расстройств превысил 56% больных, от острой ишемической кардиопатии — более 50%. Почти 10% смертей были вызваны гипертонической кардиопатией и высоким кровяным давлением. Восемь с половиной процентов пациентов скончались от острого инфаркта миокарда.

Еще одна распространенная причина смертности — опухоли. От них в 2017 году скончались более 16 процентов пациентов.