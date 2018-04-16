Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
«Весь мир должен учиться у нас»: глава МВД Украины о войне с РФ
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Ричард Гир женится в третий раз
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11:01 (мск), источник: Publika.md

На Радоницу число патрулей на дорогах страны удвоили

Дорожное движение на национальных трассах и на въездах в столицу сегодня затруднено. Полиция рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и проявлять терпение.

Источник: Publika.md
Читайте также
На Радоницу возле кладбищ появляются стихийные рынки

«В дни празднования Радоницы полиция работает в усиленном режиме. На дорогах удвоены дорожные патрули. На каждом въезде в Кишинев дежурят мобильные группы для контроля и регулирования дорожного движения. В случае необходимости они будут сопровождать автомобильные колонны», — cказал начальник НПИ Ливиу Базюк.

Порядок на улицах и дорогах обеспечивают три тысячи полицейских. Для мониторинга ситуации используются беспилотные летательные аппараты.

Завтра работники бюджетной сферы возвращаются на службу, а у студентов и учеников заканчиваются пасхальные каникулы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь