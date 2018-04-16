На Радоницу число патрулей на дорогах страны удвоили

«В дни празднования Радоницы полиция работает в усиленном режиме. На дорогах удвоены дорожные патрули. На каждом въезде в Кишинев дежурят мобильные группы для контроля и регулирования дорожного движения. В случае необходимости они будут сопровождать автомобильные колонны», — cказал начальник НПИ Ливиу Базюк.



Порядок на улицах и дорогах обеспечивают три тысячи полицейских. Для мониторинга ситуации используются беспилотные летательные аппараты.



Завтра работники бюджетной сферы возвращаются на службу, а у студентов и учеников заканчиваются пасхальные каникулы.