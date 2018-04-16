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11:08 (мск), источник: ТАСС

На Ханской мечети в Бахчисарае впервые почти за 300 лет меняют черепицу

Власти Крыма планируют провести масштабную реконструкцию Ханского дворца.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Россия впервые проводит капитальные работы в Ханском дворце в Бахчисарае, известном по произведениям Александра Пушкина, описавшего «фонтан слез». В частности, на Ханской мечети впервые за почти 300 лет начали укладку новой черепицы взамен старой, сообщил ТАСС в понедельник главный архитектор дворца Рустем Умеров.

Власти Крыма в дальнейшем намерены провести масштабную реконструкцию дворца, на что потребуется около 1,6 млрд рублей.

«Начали укладку черепицы, из 1400 кв. м, уложили пока около 10%. Черепица произведена и поставлена из одной из европейских стран», — сообщил он.

По его словам, черепица искусственно состарена, выполнена в фабричных условиях. «Да, она не ручной работы <…> Также нельзя говорить, что она полностью идентична той, которая была уложена в 1740 году, после пожара, который случился четырьмя годами ранее», — отметил собеседник агентства.

Ханскую мечеть построил в 1532 году хан Сахиб I Герай (Гирей). Она является первым зданием Ханского дворца. У мечети установлены два минарета высотой 28 м. По словам Умерова, до 1736 года купола мечети были покрыты свинцом, затем уложили черепицу.

Спасение дворца

«Это впервые такая глобальная тема сейчас реализуется, даже во времена СССР, за весь советский период столь масштабных работ не проводилось, делали все по чуть-чуть. И мечтать тогда о комплексном подходе [к ремонтным работам] тоже не могли», — сказал ТАСС первый заместитель Госкомитета Крыма по охране культурного наследия Александр Диденко.

Он сообщил, что противоаварийные работы подрядчики планируют завершить к середине июня. На эти цели из федерального бюджета выделили 148 млн рублей.

«Черепицу укладывают, затем будут возводить навес над главным корпусом. Это самый трудоемкий процесс, будут возводить навес, который призван снять нагрузку на несущие стены, чтобы можно было их укрепить и не допустить обрушения. Думаю, к середине июня поставим точку в этом вопросе»
Диденко

По его словам, в правительстве РФ рассматривают проект постановления о дальнейшей реконструкции Ханского дворца. Планируется выделить около 1,6 млрд рублей в течение ближайших четырех лет.

Средства пойдут частично на противоаварийные и ремонтные работы на всех объектах дворца, в том числе по фруктовой комнате, которую закрыли закрыта из-за аварийной опасности в 1980-х. Ее стены и карнизы покрыты резьбой и позолотой с изображениями фруктов.

Сами работы по реставрации, по его оценкам, могут занять от двух с половиной до четырех лет. «Смысл в том, что необходимо в зданиях укрепить кладку, усилить фундаменты, чтобы они могли и дальше существовать. А дальше уже будут проводиться реставрационные работы», — отметил он.

Забота об историческом наследии

Мерьем Сейтумерова — директор музея истории и культуры крымских татар, экспозиции которого располагаются в бывшей резиденции крымских ханов, в свою очередь надеется на решение вопроса и с художественной реставрацией дворца.

«Мы надеемся, что в течение ближайших двух-трех лет, параллельно с противоаварийными работами, начнется и художественная реставрация, и наконец-то посетители нашего дворца увидят ту нежную и изысканную роспись, которая некогда украшала его стены». — сказала она.

По ее словам, Россия стала единственной страной, которая начала восстановление Ханского дворца, в отличие от Украины, которая не проводила здесь глобальных работ за весь период с 1991 года. «Ранее столь масштабных работ не было. В украинский период проводились лишь локальные работы, но столь масштабных и глобальных, как сейчас, не было. И не случайно мы говорим, что речь идет о спасении исторического наследия крымско-татарского народа», — подчеркнул она.

Дворец-сад

Бахчисарай переводится как «дворец в саду», или «дворец-сад». Этот объект и дал затем название городу, возникшему вокруг него. Дворцовый комплекс построили в XVI веке, ранее общая площадь составляла более 14 га, не считая паркового комплекса.

Во дворце в разное время бывали правители крымского ханства, великие посольства и российские императоры. Первой здесь побывала в 1787 году Екатерина Великая, после того как Крым в 1873 году присоединили к Российской империи.

Первые масштабные ремонтные работы во дворце провели как раз к приезду императрицы. После этого в течение 200 лет осуществляли лишь косметический ремонт.

Воспетый Пушкиным

Среди самых известных объектов Ханского дворца — воспетый Пушкиным «фонтан слез», к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор, розы находятся в чаше фонтана круглый год.

7 сентября 1820 года Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем он написал «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». По данным историков, именно эти произведения поэта помогли сохранить название Бахчисараю, когда в 1944 году после высылки крымских татар власти начали изменять все топонимы, с ними связанные.

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