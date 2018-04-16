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10:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Теперь эта беда дорог Владивостока автомобилистам не страшна

Во Владивостоке оперативно закрывают крышки люков и решётки на сетях системы ливневой канализации во Владивостоке. Там, где это необходимо, меняют основание и благоустраивают территорию, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

На минувшей неделе такие работы были проведены на улицах Кирова, 68, Зои Космодемьянской, 22 и других. Всего же с начала года установлено уже более 20 люков и решёток на улицах Адм. Завойко, Анны Щетининой, Шошина, 40 лет ВЛКСМ, Сафонова, Никифорова, проспекте Красного Знамени.

Отметим, что во Владивостоке сегодня насчитывается около 15 тысяч люков смотровых колодцев и решёток системы ливневой канализации. В прошлом году на улицах города было установлено 1310 люков и решеток на сетях ливневой канализации, прочищено и промыто более 6 тысяч погонных метров сетей, а отремонтировано более полутора тысяч. Также в краевом центре помимо люков и решёток системы ливневой канализации насчитывается около 21 тысячи колодцев водопроводных и канализационных сетей КГУП «Примводоканал», порядка 7 тысяч колодцев ОАО «Ростелеком», около 3 000 колодцев теплосетей «ДГК».

Михаил Грач.

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