17 апреля в Перми проверят системы оповещения
Жителей города просят не беспокоиться
Жителей города просят не беспокоиться
В Пермском крае пройдет проверка готовности систем оповещения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с запуском электросирен.
— Проверка проводится в целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному периоду, — сообщили в
Ранее мы писали о том, что в Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Столица». 15 апреля в магазине «Спортмастер», который расположен на первом этаже комплекса, произошло задымление. Всех посетителей и сотрудников магазина эвакуировали на безопасное расстояние. На место выехали оперативные службы города. По информации спасателей, в магазине произошло короткое замыкание, огня не было.