17 апреля в Перми проверят системы оповещения

В Пермском крае пройдет проверка готовности систем оповещения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с запуском электросирен.

— Проверка проводится в целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному периоду, — сообщили в пресс-службе администрации губернатора. — Жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие.

Ранее мы писали о том, что в Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Столица». 15 апреля в магазине «Спортмастер», который расположен на первом этаже комплекса, произошло задымление. Всех посетителей и сотрудников магазина эвакуировали на безопасное расстояние. На место выехали оперативные службы города. По информации спасателей, в магазине произошло короткое замыкание, огня не было.