Предварительные тестирования для кандидатов на степень бакалавра начнутся на этой неделе
На этой неделе в лицеях страны начинаются предварительные тестированя для кандидатов на степень бакалавра.
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На этой неделе в лицеях страны начинаются предварительные тестированя для кандидатов на степень бакалавра.
Первое — по румынскому языку и литературе. 18 апреля его будут проходить 12-классники из лицеев с обучением на румынском языке, 19 апреля — девятиклассники.
Предварительные тестирования продлятся до 27 апреля.
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