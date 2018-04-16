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11:02 (мск), источник: Publika.md

Предварительные тестирования для кандидатов на степень бакалавра начнутся на этой неделе

На этой неделе в лицеях страны начинаются предварительные тестированя для кандидатов на степень бакалавра.

Источник: Publika.md

Первое — по румынскому языку и литературе. 18 апреля его будут проходить 12-классники из лицеев с обучением на румынском языке, 19 апреля — девятиклассники.

Предварительные тестирования продлятся до 27 апреля.

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