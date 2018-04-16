В Иркутской области начали выдавать проездные на садоводческие маршруты

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства обалсти Владимира Родионова. В каждой территории области определены организации, которые будут выдавать проездные. Например, в Иркутске выдавать билеты будут в киосках ОАО «Иркутскпечать», в Ангарске — МУП «АГО «ЖЭТ № 2».
Месячный проездной билет на май выдается с 15 апреля по 10 мая гражданам, имеющим право на льготы. Они должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и решение управления социальной защиты населения по месту жительства о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период.
Владимир Родионов напомнил, что в 2018 году на министерство возложена организация изготовления бланков месячных проездных билетов, дающих право на проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам, и их выдача. По заказу министерства ОАО «Иркутская областная типография № 1» изготовила 155 тыс. месячных проездных билетов.
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