В Иркутской области начали выдавать проездные на садоводческие маршруты

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства обалсти Владимира Родионова. В каждой территории области определены организации, которые будут выдавать проездные. Например, в Иркутске выдавать билеты будут в киосках ОАО «Иркутскпечать», в Ангарске — МУП «АГО «ЖЭТ № 2».

Месячный проездной билет на май выдается с 15 апреля по 10 мая гражданам, имеющим право на льготы. Они должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и решение управления социальной защиты населения по месту жительства о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период.