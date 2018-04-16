​На Кубани 17 апреля будет нерабочим днем

17 апреля православные отметят Радоницу. На девятый день после Пасхи православная церковь совершает особое поминовение усопших.

Традиция объявлять этот день нерабочим соблюдается в Краснодарском крае в течение ряда лет. Жители края используют свободное время для посещения мест захоронения, приведения их в порядок и поминовения усопших.