На Кубани 17 апреля будет нерабочим днем
В этот день православные христиане отмечают Радоницу.
В этот день православные христиане отмечают Радоницу.
17 апреля в Краснодарском крае нерабочий день. Постановление подписано губернатором региона 2 апреля.
17 апреля православные отметят Радоницу. На девятый день после Пасхи православная церковь совершает особое поминовение усопших.
Традиция объявлять этот день нерабочим соблюдается в Краснодарском крае в течение ряда лет. Жители края используют свободное время для посещения мест захоронения, приведения их в порядок и поминовения усопших.
Как сообщал «Югополис», в Краснодаре на Радоницу будет работать дополнительный общественный транспорт.