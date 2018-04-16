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17:02 (мск), источник: Югополис

​На Кубани 17 апреля будет нерабочим днем

В этот день православные христиане отмечают Радоницу.

Источник: Аргументы и факты

17 апреля в Краснодарском крае нерабочий день. Постановление подписано губернатором региона 2 апреля.

17 апреля православные отметят Радоницу. На девятый день после Пасхи православная церковь совершает особое поминовение усопших.

Традиция объявлять этот день нерабочим соблюдается в Краснодарском крае в течение ряда лет. Жители края используют свободное время для посещения мест захоронения, приведения их в порядок и поминовения усопших.

Как сообщал «Югополис», в Краснодаре на Радоницу будет работать дополнительный общественный транспорт.

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