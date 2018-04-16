Ученые нашли способ восстанавливать зубы без пломб
Исследователи из Вашингтонского университета разработали лекарственный состав, восстанавливающий поврежденную зубную эмаль.
Исследователи из Вашингтонского университета разработали лекарственный состав, восстанавливающий поврежденную зубную эмаль.
Восстановить эмаль зубов обещают многие производители зубных паст, но это обещание маловыполнимо. Эмаль вырабатывается амелобластами — клетками, которые самоликвидируются еще до того, как новенький зуб покажется из десны. После этого новую эмаль взять неоткуда, а вот теряется она постоянно — стирается о пищу и другие зубы, разъедается продуктами жизнедеятельности бактерий.
В течение жизни эмаль «ремонтируют» ферменты слюны, минеральные компоненты зубных паст и соли, растворенные в питьевой воде, но их недостаточно для того, чтобы восстановить уже поврежденную эмаль. Даже если разрушение не проникло дальше эмали, в дентин и пульпу, его приходится чинить искусственными материалами, мало похожими на естественное покрытие зуба.
Пептидная смесь, разработанная учеными из Вашингтонского университета, восстанавливает утраченную эмаль; возможно, в будущем она станет заменой пломбам. В лабораторных условиях смесь позволила восстановить довольно толстый слой минерализованного покрытия, близкий по структуре к настоящей зубной эмали. Обработка поврежденного участка эмали фторсодержащим составом из тех, что используются в зубных пастах, дала гораздо более тонкий слой восстановленной эмали.
Ученым еще предстоит проверить, как их разработка работает во рту живого человека. Если препарат окажется также эффективен, как в лаборатории, ученые надеются создать на его основе продукты для укрепления эмали в рамках ежедневного ухода за полостью рта — зубные пасты, жвачки или лечебные гели.
Исследование опубликовано в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.
Ранее ученые успешно протестировали на мышиных зубах состав, восстанавливающий поврежденный дентин — прочный «цемент» зуба, находящийся под эмалью.