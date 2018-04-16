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13:12 (мск), источник: Популярная механика

Ученые нашли способ восстанавливать зубы без пломб

Исследователи из Вашингтонского университета разработали лекарственный состав, восстанавливающий поврежденную зубную эмаль.

Источник: Популярная механика

Восстановить эмаль зубов обещают многие производители зубных паст, но это обещание маловыполнимо. Эмаль вырабатывается амелобластами — клетками, которые самоликвидируются еще до того, как новенький зуб покажется из десны. После этого новую эмаль взять неоткуда, а вот теряется она постоянно — стирается о пищу и другие зубы, разъедается продуктами жизнедеятельности бактерий.

В течение жизни эмаль «ремонтируют» ферменты слюны, минеральные компоненты зубных паст и соли, растворенные в питьевой воде, но их недостаточно для того, чтобы восстановить уже поврежденную эмаль. Даже если разрушение не проникло дальше эмали, в дентин и пульпу, его приходится чинить искусственными материалами, мало похожими на естественное покрытие зуба.

Пептидная смесь, разработанная учеными из Вашингтонского университета, восстанавливает утраченную эмаль; возможно, в будущем она станет заменой пломбам. В лабораторных условиях смесь позволила восстановить довольно толстый слой минерализованного покрытия, близкий по структуре к настоящей зубной эмали. Обработка поврежденного участка эмали фторсодержащим составом из тех, что используются в зубных пастах, дала гораздо более тонкий слой восстановленной эмали.

Ученым еще предстоит проверить, как их разработка работает во рту живого человека. Если препарат окажется также эффективен, как в лаборатории, ученые надеются создать на его основе продукты для укрепления эмали в рамках ежедневного ухода за полостью рта — зубные пасты, жвачки или лечебные гели.

Исследование опубликовано в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

Ранее ученые успешно протестировали на мышиных зубах состав, восстанавливающий поврежденный дентин — прочный «цемент» зуба, находящийся под эмалью.

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