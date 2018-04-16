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12:23 (мск), источник: РИА Крым

Плаксин рассказал о будущем старого терминала аэропорта «Симферополь»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Руководство международного аэропорта не снимает с повестки дня открытия в старом терминале автовокзала.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Симферополе сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин после запуска в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса «Крымская волна», принявшего утром в понедельник первый рейс Москва — Симферополь.

«Территория старого аэропорта не будет простаивать. Мы сейчас разрабатываем коммерческую концепцию использования (старого терминала — ред.), также не снимаем с повестки дня вопрос создания автовокзала на его территории. У нас работа активная ведется, прорабатываются потребности, в том числе и населения, которое проживает рядом (с терминалом — ред.), и пассажиров (авиарейсов — ред.) Летом мы будем готовы представить полностью утвержденную обновленную концепцию его использования», — заверил генеральный директор аэропорта.

Со своей стороны глава РК Сергей Аксенов отметил, что власти Республики также рассматривают вариант создания в старом терминале «транспортного узла». «И транспортный узел сделать, и автостанцию новую, и так далее. Сейчас совместно с Минтрансом наши коллеги это все отрабатывают», — рассказал он.

В настоящее время в старом терминале аэропорта функционирует автостанция «Аэропорт». По данным «Крымавтотранса», в межсезонье средний суточный пассажиропоток автостанции составляет 250 пассажиров.

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