В Краснодаре начали готовить к открытию 11 городских фонтанов

Фонтаны после зимы тестируют по всей территории Кубани. В Анапе больше всего работы с центральным источником. Он находится на площади перед администрацией курорта. Система автономная, она не подключена к центральному водоснабжению, поэтому в межсезонье оборудование полностью снимают, а возвращают на прежнее место только весной.

«Сейчас происходит монтаж оборудования. Также будем готовиться к пуску. Единственный минус этого фонтана — вода привозная. Как только будет вода, мы запустимся в штатном режиме», — пояснил главный инженер МКУ «Ремстрой» Анапы Евгений Евсиков.

В Кропоткине в этом году под пристальным вниманием находится фонтан на Привокзальной площади. Он попал в федеральную программу по формированию комфортной городской среды. Сейчас его чашу ремонтируют, укладывают новую плитку, устанавливают световое и музыкальное оборудование, поэтому уже скоро в городе появится первый поющий фонтан.