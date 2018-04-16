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17:13 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре начали готовить к открытию 11 городских фонтанов

Специалисты проверяют насосы, форсунки и двигатели, а также наполняют чаши, чтобы проверить, не текут ли они.

Фонтаны после зимы тестируют по всей территории Кубани. В Анапе больше всего работы с центральным источником. Он находится на площади перед администрацией курорта. Система автономная, она не подключена к центральному водоснабжению, поэтому в межсезонье оборудование полностью снимают, а возвращают на прежнее место только весной.

«Сейчас происходит монтаж оборудования. Также будем готовиться к пуску. Единственный минус этого фонтана — вода привозная. Как только будет вода, мы запустимся в штатном режиме», — пояснил главный инженер МКУ «Ремстрой» Анапы Евгений Евсиков.

В Кропоткине в этом году под пристальным вниманием находится фонтан на Привокзальной площади. Он попал в федеральную программу по формированию комфортной городской среды. Сейчас его чашу ремонтируют, укладывают новую плитку, устанавливают световое и музыкальное оборудование, поэтому уже скоро в городе появится первый поющий фонтан.

Городские искусственные водоемы должны запустить в конце апреля-начале мая по всему краю. По традиции, открытия будут торжественными: с театральными представлениями и концертами.

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