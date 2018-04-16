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12:20 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области продолжает расти уровень воды в Волге

Подъем воды наблюдается и в нескольких других реках региона.

Источник: AP 2018

Уровень воды в самарских реках продолжает повышаться. Так, в воскресенье, 15 апреля, в районе Самары (р. Волга) он составил 30,32 мБс, что на 0,17 мБс больше, чем в прошлую пятницу.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, уровень и наполнение Куйбышевского водохранилища выше средних многолетних значений на 184 см, а Саратовского водохранилища — на 124 см. На малых реках наблюдаются подвижки льда, промоины и вода на льду.

На реках Б. Черемшан, Сок, Самара (верхнее течение), Большой Кинель, Чагра продолжается повышение уровней воды весеннего половодья. Подьем воды за сутки составил от 7 (р. Самара н.п. Елшанка) до 46 см (р. Б. Черемшан пгт. Н. Черемшанск). Что касается других рек области, то уровень воды в них понизился на 8−101 см.

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