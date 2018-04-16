В Самарской области продолжает расти уровень воды в Волге

Источник: AP 2018

Уровень воды в самарских реках продолжает повышаться. Так, в воскресенье, 15 апреля, в районе Самары (р. Волга) он составил 30,32 мБс, что на 0,17 мБс больше, чем в прошлую пятницу.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, уровень и наполнение Куйбышевского водохранилища выше средних многолетних значений на 184 см, а Саратовского водохранилища — на 124 см. На малых реках наблюдаются подвижки льда, промоины и вода на льду.