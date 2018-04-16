Искусственный интеллект научился рисовать комиксы по подписям

Отрисовка кадров для мультфильмов может занимать очень много времени. Авторы работы решили облегчить эту задачу, обучив ей систему искусственного интеллекта Craft. Ей показали 25 тысяч отрывков из сериала по три секунды каждый. К ним прилагались пояснения — какие персонажи и предметы показаны и что происходит.