Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram
Ожидается, что мессенджер будет полностью заблокирован в ближайшие часы.
Ожидается, что мессенджер будет полностью заблокирован в ближайшие часы.
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.
«Информация о данных
Там уточняется, что в Росконадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории РФ к
Роскомнадзор добавил Telegram в выгрузку для блокировки мессенджера, следует из данных универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам
В свою очередь, руководитель международной группы «Агора», чьи юристы представляют интересы месенджера, сообщил в понедельник в своем
В настоящее время Telegram работает с сильными перебоями.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — заявил Жаров.
Роскомнадзор против Telegram
Таганский суд Москвы в пятницу принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Судебное разбирательство инициировал Роскомнадзор, суд первой инстанции вынес вердикт за два дня. Защита Telegram уже заявила о намерении оспорить его в Мосгорсуде.
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram 6 апреля, досудебная подготовка по делу состоялась 12 апреля, рассмотрение иска по существу — 13 апреля.
Поводом для иска о блокировке мессенджера стал отказ Telegram передавать ФСБ ключи о дешифровке сообщений пользователей. В минувшую пятницу основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал решение суда: «Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу
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