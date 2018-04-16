Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

«Информация о данных интернет-ресурсах (сайтах “Телеграма”) в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте.

Там уточняется, что в Росконадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории РФ к интернет-ресурсам мессенджера «Телеграм».

Роскомнадзор добавил Telegram в выгрузку для блокировки мессенджера, следует из данных универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам интернет-сайтов. Доступ ограничивается к интернет-версии, веб клиенту и приложению Telegram.

В свою очередь, руководитель международной группы «Агора», чьи юристы представляют интересы месенджера, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что «сайт telegram.org более недоступен».

В настоящее время Telegram работает с сильными перебоями.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — заявил Жаров.

Роскомнадзор против Telegram

Таганский суд Москвы в пятницу принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Судебное разбирательство инициировал Роскомнадзор, суд первой инстанции вынес вердикт за два дня. Защита Telegram уже заявила о намерении оспорить его в Мосгорсуде.

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram 6 апреля, досудебная подготовка по делу состоялась 12 апреля, рассмотрение иска по существу — 13 апреля.

Поводом для иска о блокировке мессенджера стал отказ Telegram передавать ФСБ ключи о дешифровке сообщений пользователей. В минувшую пятницу основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал решение суда: «Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности». «В Telegram мы можем себе позволить не заботиться о выручке и продажах рекламы», — добавил он.