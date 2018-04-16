Движение по мосту через Кудьму обещают восстановить в конце мая

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Движение по мосту через Кудьму будет восстановлено в конце мая, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Как сообщалось ранее, на правом мосту через реку, на 447-м км федеральной трассы М-7 в Кстовском районе, в конце марта был введен режим реверсивного движения. До этого мост признали опасным для эксплуатации.

С 26 мая по 14 июля движение по мосту будет осуществляться в обычном режиме, так как работы будут вестись под мостом. Но с 15 июля и до конца года автомобилистов вновь ждут ограничения. Из-за нового этапа работ на мосту для движения будут доступны две полосы — по одной в каждом направлении.

«С учетом высокой социальной значимости объекта мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить работы с опережением графика. На участке установлен светофор на ручном управлении. С его помощью специалист подрядной организации круглосуточно следит за дорожной обстановкой и в строгом соответствии с ней выбирает оптимальный режим пропуска транспорта», — говорят в ФКУ.