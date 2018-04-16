Движение по мосту через Кудьму обещают восстановить в конце мая
В 2017 году на мосту были выявлены дефекты, влияющие на безопасность конструкции.
В 2017 году на мосту были выявлены дефекты, влияющие на безопасность конструкции.
Движение по мосту через Кудьму будет восстановлено в конце мая, сообщает ФКУ Упрдор
Как сообщалось ранее, на правом мосту через реку, на 447-м км федеральной трассы М-7 в Кстовском районе, в конце марта был введен режим реверсивного движения. До этого мост признали опасным для эксплуатации.
С 26 мая по 14 июля движение по мосту будет осуществляться в обычном режиме, так как работы будут вестись под мостом. Но с 15 июля и до конца года автомобилистов вновь ждут ограничения.
«С учетом высокой социальной значимости объекта мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить работы с опережением графика. На участке установлен светофор на ручном управлении. С его помощью специалист подрядной организации круглосуточно следит за дорожной обстановкой и в строгом соответствии с ней выбирает оптимальный режим пропуска транспорта», — говорят в ФКУ.
Отметим, что ездить по левому мосту через Кудьму нельзя