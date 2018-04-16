Microsoft заблокировала uTorrent

Встроенный антивирус Windows Defender начал блокировать работу торрент-клиента uTorrent, обозначая программу как вирус. Об этом пишет портал ExtremeTech.

На сайте Microsoft еще в феврале 2017 года появилась отдельная страница, посвященная uTorrent. Указывается, что программа имеет «плохую репутацию», а также может замедлить работу системы. Однако Windows Defender до этого не блокировал работу приложения.

Теперь же антивирус по умолчанию помещает uTorrent в карантин и прекращает его работу. Аналогично работают антивирусы от ESET, Sophos, TrendMicro и другие, которые определяют программу как вредоносную. В то же время пользователи все равно могут вручную добавить торрент-клиент в список исключений.