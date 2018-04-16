Лёд начали взрывать на реках Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на заместителя начальника управления Вячеслава Федосеенко, 16 апреля планировалось продолжить эти работы наряду с основными превентивными мероприятиями по ослаблению ледовых полей путем распиловки, рыхления и зачернения льда. «Угрозы подтоплению населенным пунктам нет», — сказал он.

Напомним, на водоемах Иркутской области началось разрушение ледового покрова, в паводкоопасных направлениях ведутся превентивные мероприятия по ослаблению ледовых полей. В Тайшетском, Чунском, Качугском и Жигаловском районах развернули работу оперативные группы ГУ МЧС в регионе по контролю безопасного прохождения весеннего половодья. Ежедневно специалисты с помощью беспилотников следят за участками водоемов региона, которые подвержены заторам. На этом основании планируются основные мероприятия по ослаблению ледовых полей в паводкоопасных направлениях.

На 16 апреля гидрологическая обстановка в регионе остается стабильной. Специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области круглосуточное уточняют поводковую обстановку с главами администраций и старостами населенных пунктов, подверженных подтоплению. Сообщений о подтоплении талыми водами приусадебных участков не поступало.