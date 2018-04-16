Лёд начали взрывать на реках Иркутской области
Взрывные работы проведены в Тайшетском районе на реке Бирюса в 1,5 км выше по течению от населенного пункта Тремина 15 апреля 2018 года с целью предотвратить образование ледяного затора.
Взрывные работы проведены в Тайшетском районе на реке Бирюса в 1,5 км выше по течению от населенного пункта Тремина 15 апреля 2018 года с целью предотвратить образование ледяного затора.
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Напомним, на водоемах Иркутской области началось разрушение ледового покрова, в паводкоопасных направлениях ведутся превентивные мероприятия по ослаблению ледовых полей. В Тайшетском, Чунском, Качугском и Жигаловском районах развернули работу оперативные группы ГУ МЧС в регионе по контролю безопасного прохождения весеннего половодья. Ежедневно специалисты с помощью беспилотников следят за участками водоемов региона, которые подвержены заторам. На этом основании планируются основные мероприятия по ослаблению ледовых полей в паводкоопасных направлениях.
На 16 апреля гидрологическая обстановка в регионе остается стабильной. Специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области круглосуточное уточняют поводковую обстановку с главами администраций и старостами населенных пунктов, подверженных подтоплению. Сообщений о подтоплении талыми водами приусадебных участков не поступало.
Всего на паводкоопасных направлениях региона запланировано ослабление ледовых полей путем распиловки льда общей протяженностью более 13 км и зачернения около 90 га ледового покрова.