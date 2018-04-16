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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермские депутаты оценили ход весеннего благоустройства

Этим летом в Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог и реконструируют четыре сквера.

— Был период, когда в Перми говорили, что весной вместе со снегом у нас сходит и асфальт. Сегодня мы увидели, что ситуация в городе лучше, чем в предыдущие годы, — отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин.

— До майских праздников мы приведем Пермь в опрятный вид: сделаем разметку, как позволит погода, выйдем на улицы с пылесосами, восстановим люки, устраним на дорогах образовавшиеся за зиму ямки и колеи, — заверил заместитель главы администрации Перми — начальника управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич.

На расширенном выездном заседании депутатской комиссии по дорогам и благоустройству в минувшую пятницу оценивались оперативность и качество весенних благоустроительных работ.

Ямочный ремонт будут делать по-новому.

Основная цель депутатской комиссии — контролировать выполнение решений в сфере дорожной деятельности и благоустройства в Перми.

— В этом году ямочный ремонт проводим с применением технологии горячего литого асфальтобетона, — рассказал депутатам Анатолий Дашкевич. — Уже выполнено более 2 тысяч квадратных метров.

Депутаты ознакомились с производством литого асфальтобетона в Пермской ДПМК «Асфальтовый завод». А затем увидели, как горячим асфальтом заделывают ямы на улице Давыдова.

— В чем особенности производства такого асфальтобетона? — интересовались участники выездного заседания у руководителя завода.

— Вот в этой установке щебень высокого качества разогревается до температуры в 300 градусов, а затем смешивается с качественным битумом, — показывал Андрей Алякринский. — Затем асфальтовую смесь в горячем состоянии в специальных «термосах на колесах» отправляют на место ремонта. Ее можно применять при температуре воздуха выше -10 градусов.

Литой асфальтобетон годится для межсезонья.

На улице Давыдова, где шел ремонт, депутаты продолжили задавать вопросы.

— Почему вы думаете, что асфальтовая заплата на этой яме прослужит долго? — уточняли они.

— Видите, отфрезерованный участок тщательно очищается и сушится воздухом, горячий асфальтобетон нагрет до 180−200 градусов, поэтому он хорошо сцепляется с поверхностью, через час по нему уже можно ездить, — объясняли дорожные ремонтники.

— Мы задали много вопросов и убедились, что такая технология позволяет весной, не затягивая, начать ямочный ремонт, устранить опасные выбоины и колеи, обеспечив безопасность дорожного движения, — подвел итог депутат Пермской городской Думы Алексей Демкин. — Будущее — за этой технологией, это отличный вариант для межсезонья, когда влажность и температура воздуха еще не позволяют проводить традиционный дорожный ремонт.

Во время выездного заседания депутаты поднимали самые разные вопросы, касающиеся дорожных ремонтов и озеленения города.

— В последнее время мы вышли на уровень реконструкции и ремонта в течение сезона более 1 миллиона квадратных метров дорог, — отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин. — Нам важно не только удержать набранные темпы, но и качественно обслуживать и содержать дорожное покрытие. Также мы обсудили планы по благоустройству садов и скверов. В этом году будут реконструироваться несколько парковых зон. Как это будет происходить, какие будет применяться подходы, мы рассмотрели на примере сквера имени Землячки, реконструкция которого запланирована на этот год и уже началась. Сегодня в работе временной комиссии приняло участие много депутатов пермской городской Думы, безусловно, вопросы дорожного ремонта и благоустройства мы и дальше будем держать на контроле.

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