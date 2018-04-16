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15:20 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области ветеранам выплатят 40 миллионов рублей ко Дню Победы

Более 28 тысяч ветеранов получат денежные выплаты.

Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что 18 тысяч 189 пожилых ветеранов уже получили денежные выплаты. Среди них бывшие узники концлагерей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших солдат, труженики тыла, сироты войны и жители блокадного Ленинграда.

Врио губернатора Александр Бурков издал указ о выплатах перед 9 мая определенным категориям граждан.
Труженики тыла и сироты войны получат по 1000 рублей. Жители блокадного Ленинграда, бывшие узники гетто, концлагерей — 2000. Вдовам погибших и умерших участников ВОВ, ветеранов боевых действий, принимавших участие в войне с Финляндией или Японией выплатят размер 2 600 рублей. Участникам и инвалидам ВОВ выплатят по 3600 рублей. Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы получат 13 000 рублей. Их вдовам выдадут по 10400 рублей.

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