Столпотворение: фотограф делает необычные коллажи из сотен снимков

Обычные фото спортивных состязаний вряд ли способны передать эмоции и ощущения движений, происходящих на мероприятии. Чтобы это исправить, американский фотограф Пелле Касс придумал необычный и очень занимательный способ — он в течение нескольких часов снимает соревнования из одной точки, а затем тщательно компонует вместе сотни разных снимков, создавая таким образом масштабный коллаж.