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12:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Столпотворение: фотограф делает необычные коллажи из сотен снимков

Таким образом, создается реальное ощущение массовости происходящего.

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Обычные фото спортивных состязаний вряд ли способны передать эмоции и ощущения движений, происходящих на мероприятии. Чтобы это исправить, американский фотограф Пелле Касс придумал необычный и очень занимательный способ — он в течение нескольких часов снимает соревнования из одной точки, а затем тщательно компонует вместе сотни разных снимков, создавая таким образом масштабный коллаж.

Своим проектом Crowded Fields Касс пытается передать не нечто конкретное, а именно картину мероприятия в целом, создавая ощущения движения и массовости происходящего.

И это ему точно удалось.

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