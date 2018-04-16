Столпотворение: фотограф делает необычные коллажи из сотен снимков
Таким образом, создается реальное ощущение массовости происходящего.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Таким образом, создается реальное ощущение массовости происходящего.
Обычные фото спортивных состязаний вряд ли способны передать эмоции и ощущения движений, происходящих на мероприятии. Чтобы это исправить, американский фотограф Пелле Касс придумал необычный и очень занимательный способ — он в течение нескольких часов снимает соревнования из одной точки, а затем тщательно компонует вместе сотни разных снимков, создавая таким образом масштабный коллаж.
Своим проектом Crowded Fields Касс пытается передать не нечто конкретное, а именно картину мероприятия в целом, создавая ощущения движения и массовости происходящего.
И это ему точно удалось.