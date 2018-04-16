Жителям Ростова покажут раритетные автомобили

Жители донской столицы смогут увидеть американские «Кадиллаки», довоенные автомобили «Опель», Volkswagen Beetle, «Волгу», «Победу», «Чайку», «Москвич», ГАЗ-12, детские машинки 1970-х годов, а также немецкие и советские велосипеды «вековой выдержки». Вся техника на ходу и полностью отреставрирована.

Увидеть уникальную коллекцию автомобилей сможет бесплатно любой желающий. Режим работы — 5 мая на городской набережной реки Дон с 11 до 15 часов, а также 6 мая в парке им. Николая Островского недалеко от автошколы (со стороны улицы 1-й Конной Армии) с 11 до 16 часов.