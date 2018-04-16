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13:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани пройдут общественные слушания о создании лесопаркового зеленого пояса

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). В Казани пройдут общественные слушания о создании лесопаркового зеленого пояса, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

На слушаниях обсудят зеленый пояс в контексте генплана Казани, какие лесные участки города войдут в лесопарковые зеленые пояса, а также состояние зеленых насаждений и озеленение территории муниципальных районов, сопредельных Казани.

В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев, председатель Комиссии Общественной палаты РТ по экономическому развитию, инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинова и другие.

Слушания пройдут 18 апреля 2018 года в актовом зале Академии наук РТ.

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