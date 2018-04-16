Скончался почетный гражданин Новокуйбышевска Николай Журавлев

Источник: Reuters

В Новокуйбышевске скончался почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны и ветеран труда Николай Журавлев. Об этом в своем Твиттере сообщил глава Новокуйбышевска Сергей Марков.

Отметим, что Николай Журавлев 40 лет проработал на Новокуйбышевском НПЗ. Трудиться он там начал механиком установки. Затем он занимал должности председателя профкома завода, заместителя генерального директора, главного механика завода и объединения КНОС.