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13:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Скончался почетный гражданин Новокуйбышевска Николай Журавлев

Прощание с ним состоится завтра, 17 апреля.

Источник: Reuters

В Новокуйбышевске скончался почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны и ветеран труда Николай Журавлев. Об этом в своем Твиттере сообщил глава Новокуйбышевска Сергей Марков.

Отметим, что Николай Журавлев 40 лет проработал на Новокуйбышевском НПЗ. Трудиться он там начал механиком установки. Затем он занимал должности председателя профкома завода, заместителя генерального директора, главного механика завода и объединения КНОС.

Прощание с Николаем Журавлевым состоится во вторник, 17 апреля, в МК «Русь» с 10:00 до 12:00. Похоронен он будет на кладбище «Лесное».

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