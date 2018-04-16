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13:40 (мск), источник: АиФ Уфа

Рейды по взысканию налогов с должников стартуют в Уфе

В Уфе с 16 по 30 апреля пройдут рейды по взысканию налоговых платежей с должников (физических лиц). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: Аргументы и факты

Во время рейдов, к задолжавшим придут судебные приставы и налоговые инспекторы.

«К должникам будут приняты меры по изъятию денежных средств и наложению ареста на имущество, принудительная эвакуация транспортных средств на специализированную автостоянку», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как отмечается, в дальнейшем арестованное имущество будет оценено и продано в счет погашения задолженности в бюджет.

По состоянию на 1 апреля задолженность в Башкирии по имущественным налогам составила 2,4 млрд рублей, из которой на транспортный налог приходится более 67% задолженности, а это 1,6 млрд рублей.

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