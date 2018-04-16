Рейды по взысканию налогов с должников стартуют в Уфе

Источник: Аргументы и факты

Во время рейдов, к задолжавшим придут судебные приставы и налоговые инспекторы.

«К должникам будут приняты меры по изъятию денежных средств и наложению ареста на имущество, принудительная эвакуация транспортных средств на специализированную автостоянку», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как отмечается, в дальнейшем арестованное имущество будет оценено и продано в счет погашения задолженности в бюджет.