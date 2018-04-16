В этом году власти планируют капитально отремонтировать несколько ростовских школ

Для этого городу нужно не только построить новые школьные здания, но и отремонтировать уже имеющиеся. Как отметили участники встречи, в прошлом году на эти цели выделили больше полумиллиарда рублей.

«Образование является отраслевой областью в социальной сфере. На его финансирование направлено 9,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Значительный объем от этих денег — более 600 миллионов рублей — направили на выполнение капитального ремонта, приобретение оборудования, разработку проектной документации. После капремонта уже организован образовательный процесс в лицее № 50. Также начала работу вновь построенная крупнейшая на юге России школа № 115 в Советском районе. Это позволило увеличить количество обучающихся в первой смене на 2080 человек. Кроме того, завершены работы по устройству стадионов школ № 101 и 86, а также спортплощадок в школы № 5 и 67 и детского сада № 283. Отремонтированы залы в трех учреждениях», — рассказала заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.