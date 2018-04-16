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13:56 (мск), источник: Нижегородская правда

ННГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

Университет попал в престижный международный рейтинг Worldwide Professional University Rankings.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского вошел в ТОП-400 университетов мира. ВУЗ занял 360 место в рейтинге Worldwide Professional University Rankings (RankPro). Об этом сообщила пресс-служба университета.

В 2017 году ННГУ занимал 416 место в рейтинге. Также университет уверенно вошёл в число 200 лучших вузов Европы.

По словам ректора Университета Лобачевского профессора Евгения Чупрунова, место в мировом рейтинге подтверждает стабильно высокий международный уровень образования и науки в университете. «Это, прежде всего, кардинальное обновление научной экспериментальной и учебной базы, развитие человеческого капитала, поддержка ведущих сотрудников и молодых талантов, создание уникальной модели функциональной интеграции с институтами РАН, привлечение в университет учёных с мировым именем и талантливых абитуриентов, развитие программ двойных дипломов с ведущими вузами мира и многое другое», — отметил Евгений Чупрунов.

Рейтинг университетов RankPro основан на мнениях и оценках признанных мировых экспертов в области науки и образования, научных сотрудников и профессоров из различных университетов мира. Всего в рамках рейтингового исследования было оценено более 1800 университетов из 47 стран, в итоговый список попали 600 вузов.

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