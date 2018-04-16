В Роскомнадзоре объяснили, как будут отслеживать блокировку Telegram

«Роскомнадзор будет наблюдать за блокировкой сервиса операторами связи. Мы не “следим” за пользователями», — сказал Жаров.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.
Основатель мессенджера Павел Дуров в пятницу после объявления решения суда на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Он также отметил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.