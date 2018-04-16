В Самаре отреставрируют ворота Никольского монастыря

Самаре приведут в порядок бульвар по улице Осипенко. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина 14 апреля на Гагаринском субботнике. По ее словам, в ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором.

Во время преображения бульвара там помоют дорожное полотно, покрасят столбы освещения, дорожные знаки и урны, а также проведут отреставрируют сохранившиеся ворота Никольского монастыря. Планируется, что уникальный архитектурный объект восстановят до проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в городской мэрии.