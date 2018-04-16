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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре отреставрируют ворота Никольского монастыря

Сделать это планируют к ЧМ-2018.

Самаре приведут в порядок бульвар по улице Осипенко. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина 14 апреля на Гагаринском субботнике. По ее словам, в ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором.

Во время преображения бульвара там помоют дорожное полотно, покрасят столбы освещения, дорожные знаки и урны, а также проведут отреставрируют сохранившиеся ворота Никольского монастыря. Планируется, что уникальный архитектурный объект восстановят до проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в городской мэрии.

Гагаринский субботник прошел в Самаре 14 апреля.

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