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13:58 (мск), источник: ТАСС

Что делать аллергикам весной

Наконец-то наступила настоящая весна, а значит, скоро зацветут деревья и травы — аллергикам придется несладко. ТАСС спросил врачей, что нужно делать, чтобы не чихать на весь офис и не клевать носом.

Источник: РИА "Новости"

Врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный объяснили, что такое сезонная аллергия, откуда она берется, как ее лечить и почему с этой болезнью нужно обратиться к специалисту.

Что произошло?

Каждый год примерно в одно и то же время многие люди начинают тереть глаза, чихать и говорить в нос. Называется это поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит. По разным оценкам, в России эта болезнь есть у 3−7% людей. Но главное — постепенно заболеваемость растет. Обычно поллиноз не представляет опасности, но штука это все равно неприятная: мешает сосредоточиться, не дает выспаться.

Каковы основные симптомы поллиноза?

Чаще всего при сезонной аллергии больные чихают, у них отекает нос, начинается насморк, глаза краснеют и слезятся. Из-за этого поллиноз иногда путают с простудой, особенно если раньше его не было.

В тяжелых случаях люди еще и задыхаются, как при астме, у них отекает лицо или другие части тела, болит голова, поднимается температура, а на коже проступают красные пятна.

Из-за чего это происходит?

Аллергическая реакция начинается, когда на слизистые оболочки носа, глаз или других органов попадает микроскопическая пыльца растений. Иммунная система человека натравливает на частицы пыльцы защитные антитела, из-за этого начинается воспаление со всеми вытекающими симптомами. Поллиноз передается по наследственности: обычно у одного или обоих родителей больного тоже есть аллергия. Также риск повышается из-за грязного воздуха (аллергены реагируют с сажей, частицами резины и сильнее действуют на иммунную систему). Еще на развитие аллергии влияет… чистоплотность: замечено, что в странах, где реже встречаются инфекционные болезни, чаще бывают иммунные расстройства.

А психологические проблемы не вызывают аллергию, но могут ее обострить, потому что гормоны стресса подавляют иммунитет.

Как выяснить, есть ли у тебя аллергия и на что?

Сначала нужно пойти к терапевту, чтобы тот решил, надо ли проконсультироваться со специалистом. Но можно сразу пойти к аллергологу и сделать тесты. Врач приложит к коже разные вещества и посмотрит, из-за каких начнется раздражение. Еще можно сдать кровь на антитела, мазок из носа (это называется риноцитограмма), проверить, правильно ли работают легкие. Аллерголог есть не в каждой государственной поликлинике, но в частной его найти не проблема.

Один из самых сильных аллергенов в наших широтах — береза. Также поллиноз начинается из-за клена, дуба, ели, граба, бука, вяза, сорных трав, злаков, например тимофеевки. Вопреки распространенному мнению, тополиный пух не аллерген, зато он собирает на себе пыльцу других растений и частицы грязи из воздуха.

Как лечить поллиноз?

Есть два способа лечить поллиноз. Первый — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), когда организм приучают к аллергену: его либо вводят под кожу, либо капают под язык, либо дают вдохнуть или выпить, постепенно повышая дозу. Уколы действуют дольше, их делают раз в месяц, а капли под язык начинают давать за три-четыре месяца до цветения и во время сезона опыления. За два-три года лечения почти все пациенты забывают о неприятных симптомах, эффект длится несколько лет.

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Второй способ — сезонное лечение, когда во время цветения больные принимают лекарства-антилейкотриены, антигистаминные средства и стероиды, снимающие отек и воспаление в носоглотке. Часто люди избегают антигистаминов из-за того, что от них клонит в сон. Старые препараты действительно обладали таким эффектом, но от современных лекарств — лоратадина, цетиризина — не тянет прилечь на диван.

Во время цветения стоит носить очки, маску или специальные фильтры для носа, чтобы на слизистые попадало как можно меньше пыльцы. Заодно это поможет понять, что у вас за болезнь. Если вы не уверены насчет аллергии, а с защитой лица симптомы пропадают, вероятно, вам пора на прием к аллергологу.

Наконец, в разгар сезона хорошо уехать куда-нибудь подальше от пыльцы. Известны случаи, когда люди избегали аллергенов несколько лет подряд и избавлялись от болезни. Следить за концентрацией пыльцытеперь можно через сервис «Яндекс. Погода»: насколько значительно ее количество в воздухе, видно прямо на карте. Правда, пока данные есть только для западных регионов России, частей Белоруссии, Украины, Молдавии, Абхазии.

Что будет, если не обратиться к врачу?

Многие больные не идут на прием к врачу, а зря. Во-первых, поллиноз может привести к бронхиальной астме, и тогда проблемы с дыханием станут тяжелее и будут беспокоить круглый год. Во-вторых, иногда поллиноз протекает остро. Если вы начинаете задыхаться, появился сильный отек и крупные пятна на коже, звоните в скорую помощь, иначе вы рискуете жизнью.

Если кто-то потерял сознание из-за аллергической реакции, нужно поднять его ноги кверху, чтобы к голове прилила кровь, и тут же вызвать врачей.

Медики сделают укол, чтобы снять симптомы. После этого нужно сходить к аллергологу. Наконец, в-третьих, только врач может назначить подходящее лечение и даст правильные рекомендации.

Можно ли предотвратить поллиноз?

Доказанных методик профилактики болезни не существует: поллиноз невозможно предупредить, а его появление по большей части предопределено наследственностью. Но можно снизить риски. Как говорилось выше, на развитие аллергии влияет чистота воздуха. С воздухом за окном ничего не поделаешь, а дома нужно следить, чтобы не летала пыль. Детей лучше не кормить пищей с консервантами и красителями — это тоже фактор риска.

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