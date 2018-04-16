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15:28 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани ушел из жизни известный общественный деятель Михаил Абрамян

Известный общественный деятель, блогер и эколог Михаил Абрамян скончался на 34-м году жизни. Он умер в одной из краснодарских больниц в ночь на 16 апреля.

— Ушел из жизни великий комбинатор, выдающийся политик Михаил Рудольфович Абрамян. Царствие небесное, Мишаня, — сообщил член Общественной палаты Краснодара Алексей Тодоренко.

Со слов друзей Абрамяна, свои последние дни он провел в больнице после операции по удалению гланд. Однако официальной информации о причине смерти Михаила Абрамяна пока нет.

По предварительным данным, похороны общественного деятеля состоятся в станице Варениковской, где он родился.

Михаил Абрамян бывший член КПРФ, руководил краснодарским региональным отделением партии «Коммунисты России» и общественной организацией «Южный экологический фронт».

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