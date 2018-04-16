На Кубани ушел из жизни известный общественный деятель Михаил Абрамян
Известный общественный деятель, блогер и эколог Михаил Абрамян скончался на 34-м году жизни. Он умер в одной из краснодарских больниц в ночь на 16 апреля.
Известный общественный деятель, блогер и эколог Михаил Абрамян скончался на 34-м году жизни. Он умер в одной из краснодарских больниц в ночь на 16 апреля.
— Ушел из жизни великий комбинатор, выдающийся политик Михаил Рудольфович Абрамян. Царствие небесное, Мишаня, — сообщил член Общественной палаты Краснодара Алексей Тодоренко.
Со слов друзей Абрамяна, свои последние дни он провел в больнице после операции по удалению гланд. Однако официальной информации о причине смерти Михаила Абрамяна пока нет.
По предварительным данным, похороны общественного деятеля состоятся в станице Варениковской, где он родился.
Михаил Абрамян бывший член КПРФ, руководил краснодарским региональным отделением партии «Коммунисты России» и общественной организацией «Южный экологический фронт».