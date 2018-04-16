21 апреля в Волгограде перекроют дороги и изменят работу транспорта
В день первого тестового матча на «Волгоград Арене» в городе опробуют новую транспортную схему к ЧМ-2018.
В день первого тестового матча на «Волгоград Арене» в городе опробуют новую транспортную схему к ЧМ-2018.
21 апреля в Волгограде пройдет первый тестовый матч на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Волгоград Арена» — «Ротор» сыграет с ФК «Луч-Энергия» из Владивостока. Опробуют в этот день не только новенький газон и зрительские кресла. Тестировать будут и новую транспортную схему, и схему организации и прохода болельщиков, и новые
О том, как выжить в этот день волгоградским автомобилистам, на
— На парковках сможет разместиться 1800 машин: 300 у ТРК «Европа Сити Молл», и 1500 у «Стройграда». Поэтому мест на всех не хватит. Просим болельщиков отказаться от личного транспорта. Мимо стадиона поток пойдет без остановок. Авто нарушителей будут увозить на штрафстоянку. Просим воспользоваться общественныс транспортом. Ну и такси будут работать. Около 150 машин будут дежурить у гостиницы «Турист», — пояснил Васильев «КП-Волгоград».
ГДЕ ОСТАВИТЬ МАШИНУ
Бесплатные парковки для болельщиков организуют у ТРЦ «Европа Сити Молл» и у Дворца спорта.
ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА
На время матча останавливаться вблизи стадиона нельзя будет ни общественному, ни личному транспорту. Коснется это следующих улиц:
— пр. Ленина от улицы Кубинской до улицы Глазкова.
— ул. Маршала Крылова от проспекта Ленина до рокадной дороги.
— рокадной дороге от улицы Крылова до улицы Землянского.
КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Общественный транспорт 21 апреля будет ходить по обычному расписанию. Большие автобусы и троллейбусы будут подвозить болельщиков до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры скоростного трамвая смогут доехать до ТРЦ «Европа Сити Молл». А оттуда до стадиона придется идти пешком. Заблудиться не дадут — протестируют в этот день перед ЧМ-2018 и новые знаки пешеходной навигации.
А после матча общественный транспорт пустят в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее развезти болельщиков по домам.