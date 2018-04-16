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14:17 (мск), источник: Newsroom24.ru

Жители девяти районов могут остаться без тепла и горячей воды

Ограничения начнутся с 18 апреля.

Жителей в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области могут ограничить в теплоснабжении и горячем водоснабжении из-за неплатежи за газ некоторых ТСО, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

В частности, 18 апреля планирует ограничить поставку газа 11 следующим теплоснабжающим организациям: МУ «Теплоэнергетическое ПП» в Арзамасе (долг 189 млн рублей), АО «НОКК» (долг 160,7 млн рублей), МУП «Тепловые сети» Городецкого района (долг 57,8 млн рублей), МУП «Малое Козино» Балахнинского района (долг 25,9 млн рублей), ОАО «Лысковский электротехнический завод» (долг 25,5 млн рублей), ООО «Тепловые сети» Арзамасского района (долг 22,2 млн рублей), ОАО «УК ЖКХ Починковского района» (долг 19,7 млн рублей), ООО «КомСервис» и ООО «КомСервис-Т» Вачского района (долг 16,7 млн рублей), МП «Линдовский ККПиБ» городского округа Бор (долг 6,9 млн рублей).

Общая же сумма долга перечисленных организаций достигает 524,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дзержинская гимназия может лишиться горячей воды из-за долгов.

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