Более 400 легковушек ожидают выезда в Польшу
Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Брузги»: там скопилось более 160 легковых автомобилей.
Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Брузги»: там скопилось более 160 легковых автомобилей.
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Очередь из легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу образовалась в пунктах пропуска в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета республики.
Очереди на границе в некоторых направлениях образовались еще вчера — в первый день «длинных выходных.» В частности, проблемы были в пунктах пропуска на границе с Латвией и Литвой.
Также проблемы есть в пограничном пункте «Брест» — выезда из Беларуси ожидают более 150 машин, на границе в «Берестовице» в очереди стоят более 90 легковушек. Небольшие затруднения наблюдаются в «Песчатке» и «Домачево»: и там и там выезда ожидают более 20 авто.
По всей видимости, сегодняшние очереди вызваны Радуницей и началом поминальной недели: у многих белорусов родственники похоронены за действующей границей страны — в Польше, Украине, Литве и Латвии.