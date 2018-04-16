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14:13 (мск), источник: Sputnik.by

Более 400 легковушек ожидают выезда в Польшу

Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Брузги»: там скопилось более 160 легковых автомобилей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Очередь из легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу образовалась в пунктах пропуска в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета республики.

Очереди на границе в некоторых направлениях образовались еще вчера — в первый день «длинных выходных.» В частности, проблемы были в пунктах пропуска на границе с Латвией и Литвой.

В понедельник самая большая очередь из легковушек в направлении Польши наблюдается в пункте пропуска «Брузги»: тут скопилось более 160 авто.

Также проблемы есть в пограничном пункте «Брест» — выезда из Беларуси ожидают более 150 машин, на границе в «Берестовице» в очереди стоят более 90 легковушек. Небольшие затруднения наблюдаются в «Песчатке» и «Домачево»: и там и там выезда ожидают более 20 авто.

По всей видимости, сегодняшние очереди вызваны Радуницей и началом поминальной недели: у многих белорусов родственники похоронены за действующей границей страны — в Польше, Украине, Литве и Латвии.

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