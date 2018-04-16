Российские ученые нашли самого упитанного белька пестрой нерпы

Забавное открытие сделали на острове Уташуд сотрудника Южно-Камчатского федерального заказника имени Т. И. Шпиленка, когда проводили там пересчет популяции пестрых нерп.

По словам ученых, они обнаружили самого толстого малыша ларги за всю историю существования заповедника.