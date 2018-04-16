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14:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Российские ученые нашли самого упитанного белька пестрой нерпы

И он прекрасен.

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Забавное открытие сделали на острове Уташуд сотрудника Южно-Камчатского федерального заказника имени Т. И. Шпиленка, когда проводили там пересчет популяции пестрых нерп.

По словам ученых, они обнаружили самого толстого малыша ларги за всю историю существования заповедника.

Специалисты отмечают, что, видимо, мама белька очень умелая рыбачка, раз ее молоко такое жирное и питательное. Самого упитанного малыша сотрудники заказника уже иронично окрестили Жруном, по аналогии с известным интернет-мемом Ждуном.

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