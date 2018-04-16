Российские ученые нашли самого упитанного белька пестрой нерпы
И он прекрасен.
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И он прекрасен.
Забавное открытие сделали на острове Уташуд сотрудника
По словам ученых, они обнаружили самого толстого малыша ларги за всю историю существования заповедника.
Специалисты отмечают, что, видимо, мама белька очень умелая рыбачка, раз ее молоко такое жирное и питательное. Самого упитанного малыша сотрудники заказника уже иронично окрестили Жруном, по аналогии с известным