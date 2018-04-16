МЧС не ждет «большой воды» из-за паводка на Волге

Спасатели полагают, что достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется, однако вместе с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает о том, что пребывание в районе Волго-Ахтубинской поймы туристических групп, а также охотников и рыболовов в период максимальных сбросов не безопасно, в связи с возможным подтоплением грунтовых дорог и низменных территорий, которое может затруднить выезд из зон отдыха.