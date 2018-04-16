МЧС не ждет «большой воды» из-за паводка на Волге
ГУ МЧС России по Волгоградской области не ожидает подтопления населенных пунктов в связи с началом сброса воды через плотину Волжской ГЭС.
ГУ МЧС России по Волгоградской области не ожидает подтопления населенных пунктов в связи с началом сброса воды через плотину Волжской ГЭС.
Напомним, с 16 по 30 апреля Волжская ГЭС будет постепенно наращивать объемы пропуска воды через плотину.
Спасатели полагают, что достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется, однако вместе с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает о том, что пребывание в районе