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15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС не ждет «большой воды» из-за паводка на Волге

ГУ МЧС России по Волгоградской области не ожидает подтопления населенных пунктов в связи с началом сброса воды через плотину Волжской ГЭС.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, с 16 по 30 апреля Волжская ГЭС будет постепенно наращивать объемы пропуска воды через плотину.

Спасатели полагают, что достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется, однако вместе с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает о том, что пребывание в районе Волго-Ахтубинской поймы туристических групп, а также охотников и рыболовов в период максимальных сбросов не безопасно, в связи с возможным подтоплением грунтовых дорог и низменных территорий, которое может затруднить выезд из зон отдыха.

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