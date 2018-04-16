На пяти улицах Калининграда запретят остановку

В частности, с 15 мая до 1 августа вводится временный запрет на остановку машин по переулку Желябова (от ул. Озерова до дома № 11), на выезде с территории кадетского корпуса на пер. Калужский, на проезде между домами № 1−5 и 7−13 по ул. Озерова до ул. Желябова, на улице Желябова на всем протяжении, по пер. Калужскому (от дома № 7 до ул. Желябова).