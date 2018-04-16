Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

На пяти улицах Калининграда запретят остановку

Во второй половине мая на пяти улицах Калининграда запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

В частности, с 15 мая до 1 августа вводится временный запрет на остановку машин по переулку Желябова (от ул. Озерова до дома № 11), на выезде с территории кадетского корпуса на пер. Калужский, на проезде между домами № 1−5 и 7−13 по ул. Озерова до ул. Желябова, на улице Желябова на всем протяжении, по пер. Калужскому (от дома № 7 до ул. Желябова).

Автолюбителей просят быть внимательнее.

Все новости региона
 Российского бизнесмена обвиняют в ограблении пункта обмена валют в Паттайе
Куда пойти учиться - часовой мастер
Рубль умеренно слабеет в ожидании новых санкций из-за Сирии
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Маск придумал необычный способ сохранения второй ступени ракеты
Аваков представил «тактику мелких шагов» по возвращению Донбасса
Как выглядит Везувий из космоса (фото)
Названы страны с идеальными пляжами
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь