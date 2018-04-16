На пяти улицах Калининграда запретят остановку
Во второй половине мая на пяти улицах Калининграда запретят остановку транспорта. Об этом сообщает
Во второй половине мая на пяти улицах Калининграда запретят остановку транспорта. Об этом сообщает
В частности, с 15 мая до 1 августа вводится временный запрет на остановку машин по переулку Желябова (от ул. Озерова до дома № 11), на выезде с территории кадетского корпуса на пер. Калужский, на проезде между домами № 1−5 и 7−13 по ул. Озерова до ул. Желябова, на улице Желябова на всем протяжении, по пер. Калужскому (от дома № 7 до ул. Желябова).
Автолюбителей просят быть внимательнее.