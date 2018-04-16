В Калининграде пройдет экологический субботник

Источник: Комсомольская правда

Начало субботника в 10 часов Парке Победы. В этот день на его территории также будет организован пункт сбора макулатуры.

Вплоть до 21 мая организациям и жителям региона предлагается принять участие в работах по озеленению, уборке сухой травы и листвы, посадке цветов, ремонту, окраске ограждений и скамеек, на пляжах, по берегам рек и озер.