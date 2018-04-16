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15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде пройдет экологический субботник

В субботу, 21 апреля, в Калининграде пройдет экологический субботник «Зеленая весна». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Комсомольская правда
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Начало субботника в 10 часов Парке Победы. В этот день на его территории также будет организован пункт сбора макулатуры.

Вплоть до 21 мая организациям и жителям региона предлагается принять участие в работах по озеленению, уборке сухой травы и листвы, посадке цветов, ремонту, окраске ограждений и скамеек, на пляжах, по берегам рек и озер.

Впервые «Зеленая весна» прошла в 2014 году. За прошедшие годы акция объединила более 6,5 млн человек в 80 регионах России.

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