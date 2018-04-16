Названы главные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»

Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на координатора столичной акции Марию Ровинскую.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она прошла 14 апреля и объединила более тысячи городов в 76 странах.