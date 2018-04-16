Названы главные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Самыми сложными для москвичей словами на «Тотальном диктанте» стали «чересчур», «струганый» и «палисадник».
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Самыми сложными для москвичей словами на «Тотальном диктанте» стали «чересчур», «струганый» и «палисадник».
Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на координатора столичной акции Марию Ровинскую.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она прошла 14 апреля и объединила более тысячи городов в 76 странах.