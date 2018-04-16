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15:54 (мск), источник: РИА Новости

Названы главные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Самыми сложными для москвичей словами на «Тотальном диктанте» стали «чересчур», «струганый» и «палисадник».

Источник: РИА Новости
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Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на координатора столичной акции Марию Ровинскую.

Слово «чересчур» некоторые писали раздельно или через дефис, «струганый» — с двумя «н».

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она прошла 14 апреля и объединила более тысячи городов в 76 странах.

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